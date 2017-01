Vrolijke regeltante en mensenmens zoeken werk, wie heeft er een baan in de aanbieding?

BREDA - De economische crisis is voorbij en de banenmarkt trekt weer aan. Maar veel mensen hebben nog niet die ene droombaan gevonden. Daarom bood Omroep Brabant dinsdag werkzoekenden de kans om zichzelf in een minuut aan te prijzen. Onder hen een 'vrolijke regeltante' en een 'mensenmens'. Wie heeft er een baan voor hen?

Dinsdag scheurde verslaggever Floyd Aanen door de hele provincie op weg naar mensen die al lang thuis zitten en weer snel aan de bak willen.



Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. Van de werkzoekenden in de vorige uitzending hebben zeker drie een baan gevonden doordat ze reclamezendtijd op de radio kregen. Hopelijk is dat deze keer weer zo. Hier zijn alvast nieuwe, werkzoekende kanjers met hun pitch.