Schipper Willem is blij: het veerpontje op de Maas vaart weer

CUIJK - Een maand lang lag-ie stil, het veerpontje tussen Cuijk en Middelaar. Vanaf dinsdag rijdt de pont weer voor autoverkeer: het waterpeil om de Maas stijgt weer - tot grote vreugde van schipper Willem, die vandaag voor het eerst weer mocht varen.

Volgens Rijkswaterstaat staat het peil dinsdag ongeveer 7,50 meter boven NAP. Dat is vijftig centimeter hoger dan maandag, toen het pontje voor het eerst sinds vier weken op en neer ging voor voetgangers en fietsers. Inmiddels mogen dus ook auto's de pont op.



“We gaan het proberen”, aldus schipper Willem dinsdagochtend. Het is zijn eerste overtocht sinds een maand. "Het komt wel goed", lacht hij. "Ik heb er zin in."



Het is de bedoeling dat het water snel weer stijgt richting het oorspronkelijke peil van 7,90 meter boven NAP.Het rivierdeel tussen Grave en Sambeek liep 29 december vorig jaar leeg toen een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde in dichte mist. Sindsdien moeten de binnenvaartschepen omvaren via kanalen in Brabant of via Antwerpen, wat voor een enorme schadepost zorgt. Het duurt nog zeker een halfjaar voordat de stuw bij Grave is gerepareerd.