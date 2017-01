Laatste wens van overleden Jeanine vervuld: Netflix in ziekenhuis

TILBURG - Jeanine van Kollenburg had nog één wens: fatsoenlijke televisies in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Jeanine is inmiddels overleden, maar haar wens is nu toch in vervulling gegaan. Nu kunnen patiënten die intensieve behandelingen ondergaan hun favoriete series en films kijken.

Lieke van Beers was de partner van de aan borstkanker overleden Jeanine. Omdat Jeanine de televisies in het ziekenhuis vervloekte, besloot Lieke alles in het werk te stellen om interactieve televisie mogelijk te maken.



Roy Donders

Lieke is veilingexpert en zette haar beroep in om haar doel te bereiken. Ze haalde samen met Nel Donders zakenrelaties over om spullen voor een ziekenhuisveiling in te brengen. Zo werden kledingstukken uit de winkels van Roy en Rian Donders aangeboden, maar bijvoorbeeld ook dinercheques en schilderijen.



Ze haalde met de veiling voldoende geld op, zodat het ziekenhuis achttien nieuwe televisies voor de twaalf behandelkamers aan kon schaffen. Zo kun je tijdens een chemokuur de wachttijd vullen met het kijken naar goede films en series.



Netflix

“We hadden hele kleine televisies van vijftien tot twintig jaar oud. Ondertiteling was bijvoorbeeld nauwelijks te zien”, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Nu hebben we grotere televisies en heb je toegang tot je accounts op Netflix en FoxSports bijvoorbeeld, zodat je films, series en sport kunt kijken.”