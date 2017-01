Gewelddadige straatroof in Breda, politie zoekt getuigen

BREDA - De politie is een onderzoek begonnen naar een gewelddadige beroving van de 23-jarige Dennis uit Rucphen. De jongeman werd zaterdagnacht na een avondje stappen bewusteloos gevonden in de Adriaan van Bergenstraat in Breda.

Kort daarvoor had hij zijn vriendin Janey nog gebeld om hem bij een loempiekraam op te komen halen. Maar al snel kreeg Janey een vreemd telefoontje via het toestel van Dennis. Een jongen vertelde dat het niet goed ging met haar vriend. Dat schrijft Janey op Facebook.



Toen Janey niet veel later op de afgesproken plak aankwam, was Dennis nergens te bekennen. Voorbijgangers vonden Dennis rond twee uur op een parkeerplaats bij een appartementencomplex. Zijn kleding was besmeurd, hij had een schaafwond op zijn voorhoofd en een pijnlijke rechterschouder. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Zijn portemonnee en telefoon zijn gestolen en ook zijn er pogingen gedaan om met zijn bankpas geld te pinnen. Dennis heeft een hersenschudding opgelopen en weet niet meer wat er gebeurd is. Het eerst volgende wat hem bij staat is dat een jongen hem aanspreekt, die hem vertelt dat de politie gebeld is.



Zijn vriending Janey deed zondag daarom een emotionele oproep waarin ze getuigen vraagt zich te melden. "Wij zijn op zoek naar deze omstanders die de ambulance gebeld hebben, de jongen die Janey gebeld heeft en iedere andere informatie die voor ons nuttig kan zijn", aldus Janey.



De politie is een onderzoek begonnen. Er worden onder meer camerabeelden bekeken en wil graag met getuigen spreken.