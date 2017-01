Schipper die stuw Grave ramde, nam andere route en negeerde regels

GRAVE - De schipper die eind december de stuw in Grave ramde, hield zich niet aan de juiste procedure. Dit vertelt sluismeester John Robben dinsdag aan De Gelderlander. De 52-jarige Slowaak zou een andere route varen en had zich niet gemeld.

“Schippers hebben een meldplicht, maar dat is in dit geval niet gebeurd", vertelt Robben aan de krant. “We hadden ook helemaal geen schip verwacht, want er stond niks op de aanbodlijst. Volgens het systeem zou hij een andere route varen. De procedure is dat-ie had moeten weten waar hij was, en dat hij zich had moeten melden, maar dat heeft hij niet gedaan."



'Dacht dat een vliegtuig neerstortte'

De sluismeester had dienst op donderdag 29 december, de avond dat de schipper tegen de stuw botste. Hij werd opgeschrikt door een enorme knal. “Ik dacht dat er een vliegtuig neerstortte.” Hij liep naar buiten en hoorde iets bij de sluis. “En toen dacht ik, 'als er maar niet een schip tegenaan gevaren is'.”



Hij sloeg alarm bij het Nautisch Centrum in Maasbracht, de calamiteitendienst voor de scheepvaart. Ook zocht hij contact met de schipper, maar dit lukte niet omdat de stuurhut eraf lag.



'Goed mis'

Niet lang daarna kreeg Robben een telefoontje vanaf de inspectieboot van Rijkswaterstaat, de RWS27. „Ik vertelde dat ik waarschijnlijk met een calamiteit te maken had. Dat kon best wel eens kloppen, kreeg ik te horen, want de ballenlijn boven was geknapt. Toen wist ik dat het goed mis was", zegt hij in de krant.



De Maria Valentine had 2000 ton benzeen aan bord. Het schip viel drie meter naar beneden, maar brak niet. De omgeving ontsnapte hierdoor aan een ramp.