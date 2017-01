Klooster te koop: provincie zoekt nieuwe eigenaar voor Klooster Mariadal in Roosendaal

ROOSENDAAL - De provincie Brabant is op zoek naar een koper voor het Klooster Mariadal in Roosendaal. Het klooster werd in 2013 voor zes miljoen euro aangekocht omdat het een belangrijke rol vervult in het verhaal Brabant'. Het is de bedoeling dat de investeerder het klooster herontwikkelt.

Klooster Mariadal, met een terrein van 4,3 hectare, een enorme tuin en alleen al een hoofdgebouw van 7000 vierkante meter, ligt middenin het Roosendaalse centrum. Het werd in 1934 gebouwd voor de congregatie van de zusters Franciscanessen.



"In de verhaallijn religieus Brabant is vanuit dit klooster het onderwijs aan meisjes in de provincie gestart en uitgebouwd. Het behoud van de cultuurhistorische waarden van het complex is bij de herontwikkeling dan ook essentieel", schijft de provincie.



Multifunctioneel

Gedeputeerde Henri Swinkels: "Samen met de gemeente streven we naar een multifunctionele, toekomstbestendige en rendabele herbestemming. We denken dan aan bestemmingen als wonen, zorg, onderwijs, logies, wellness, horeca, werken en/of dienstverlening."



"Bij de start van het programma hebben we aangegeven dat we als provincie een start willen maken met het behoud van erfgoed dat belangrijk is, we willen een duw in de goede richting geven. Maar daarna is het de bedoeling dat anderen het stokje overnemen. Daar maken we nu een begin mee."



Marktpartijen hebben tot uiterlijk 27 februari 2017 de tijd om zich in te schrijven en tot uiterlijk 24 maart 2017 om een eerste voorstel in te dienen.