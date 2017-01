Pauw met ijsballen doodgegooid op kinderboerderij in Den Bosch

DEN BOSCH - Het was zondagochtend schrikken voor medewerkers van kinderboerderij De Bossche Hoeve in Den Bosch. Ze troffen een dode pauw aan die waarschijnlijk om het leven is gekomen doordat hij bekogeld werd met ijsballen. Een dag later bleek ook een brahma-haan gestolen te zijn.

“Een stelletje malloten die geen respect hebben voor dieren”, aldus medewerkers op Facebook. De pauw lag dood op het platte dak van de stal, rondom hem heen lagen allerlei sneeuw– en ijsballen.



Vrijwilliger Joey Jansen laat weten dat de boerderij camera’s gaat ophangen om vandalen geen kans meer te geven. De Bossche Hoeve heeft al langer last van vandalisme, zo werden eerder al hekken van het park opengeknipt.