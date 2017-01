Celstraffen voor illegale praktijken papierverwerkingsbedrijf Van Puijfelik in Breda

BREDA - Drie oud-leidinggevenden van papierverwerkingsbedrijf Van Puijfelik in Breda zijn dinsdag veroordeeld voor het illegaal exporteren van afval naar China en valsheid in geschifte. Twee broers, die samen eigenaar zijn van het bedrijf, moeten respectievelijk twaalf en zes maanden de gevangenis in. De derde verdachte, die verantwoordelijk was voor de verkoop in Azië, moet voor negen maanden de cel in.

In 2010 en 2011 verstopten de verdachten illegaal restafval, zoals plastic, kraftzakken en kunsstof, in containers met balen papier. Het inmiddels failliete bedrijf verkocht de partijen oud papier aan onder meer bedrijven in China.



Geen vergunning

De verdachten hadden hiervoor geen vergunning en handelden daardoor bewust in strijd met de Europese regels, aldus de rechter. Volgens de regels mag restafval niet worden overgebracht naar landen waarvan niet duidelijk is wat er met het afval gebeurt.



Volgens de rechtbank hebben de verdachten de milieuvoorschriften ondermijnd en valse concurrentie ten opzichte van andere ondernemers gecreëerd.



Fraude

Daarnaast werd er door de oudste broer gefraudeerd met de paklijsten. Daarop stond een hoger gewicht vermeld dan daadwerkelijk in de containers zat, waardoor meer winst werd verkregen.



De officier van justitie had celstraffen tot vijftien maanden geëist. De straffen vallen iets lager uit omdat de verdachten niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest en het proces langer duurde dan redelijk was.



Inval

De fraude kwam in 2011 naar buiten toen de politie een grote inval deed bij het bedrijf.