Ook vrouw (23) ernstig mishandeld na stapavond in Breda

BREDA - Behalve de 23-jarige Dennis van Dijk uit Rucphen is zaterdagnacht ook een 23-jarige vrouw ernstig mishandeld en bestolen in de Adriaan van Bergenstraat in Breda. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de zaken iets met elkaar te maken hebben.

De vrouw werd na een avond stappen rond halfvijf achtervolgd door een man. Ze ging de hal van een van de flatgebouwen op de Adriaan van Bergenstraat in. De dader mishandelde haar daar en stal haar telefoon. Daarna vluchtte hij.



Het gaat om een man van ongeveer 1,75 meter lang met een getinte huidskleur. Hij had rastahaar en droeg een haarband. De verdachte droeg lichte kleding.



Dennis van Dijk

Zaterdagnacht werd ook Dennis van Dijk beroofd en mishandeld in de Adriaan van Bergenstraat na een avond stappen. Hij werd bewusteloos aangetroffen en is zijn geheugen kwijt.