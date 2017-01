Vrouw (25) zonder aanleiding aangevallen met pepperspray in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 25-jarige vrouw uit Eindhoven is dinsdagnacht, toen ze met de fiets op weg was naar huis, zonder aanleiding door voorbijgangers met pepperspray in het gezicht gespoten. “Ik probeerde me te verstoppen, omdat ik bang was dat ze terug zouden komen”, vertelt de vrouw die liever anoniem wil blijven.

De vrouw fietste rond één uur ’s nachts naar huis nadat ze bij vrienden op bezoek was geweest. Op de Akkerstraat, richting de Edenstraat gebeurde het. Ze had door dat er een auto langzaam achter haar reed. “Ik keek om en meteen kreeg ik spray in mijn gezicht. De bijrijder had het raampje omlaag gedraaid. Het spul smaakte ontzettend vies. Mijn sjaal zat onder en het zat in mijn mond en neus. De auto reed daarna meteen door.”



Verblind

De vrouw had gelukkig een bril op en kon daarom nog een tijdje zien. Ze belde meteen een vriendin. Daarna probeerde ze zich te verstoppen, uit angst dat de belagers terug zouden komen. “Ik heb mijn fiets neergegooid en geprobeerd de lichten uit te zetten, maar dat lukte al niet meer. Ik kon echt niks meer zien. Het deed pijn en ik kon niet meer goed slikken.” Haar vriendin belde alvast de politie.



Een woordvoerder van de politie vertelt dat de vrouw na de aanval naar het bureau is gebracht en daar een oogdouche heeft gekregen. Daar deed ze vervolgens aangifte. Volgens de politie zijn er geen vergelijkbare gevallen bekend.



Waarom dit uitgerekend haar overkwam, is onduidelijk. “De politie zei dat het misschien een grapje was. Maar dat zou wel heel ernstig zijn. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets bewust doet”, vertelt de 25-jarige Eindhovense. De vrouw heeft nog dagen last gehad van de aanval.



Lastige zaak

De politie noemt het een lastige zaak, omdat het slachtoffer door de pepperspray vrijwel niks van de daders heeft kunnen zien. De politie is daarom op zoek naar getuigen of mensen die camera's in de omgeving hebben hangen waar de daders mogelijk opstaan. Waarschijnlijk zat de dader in een donkere of zwarte auto en droeg hij een petje.