Jamal (24) komt op voor vrouw en wordt bijna doodgeslagen

EINDHOVEN - Het opkomen voor een vrouw bij een Eindhovense club heeft de 24-jarige Jamal Williams uit Vught bijna met de dood moeten bekopen. Hij sprak zaterdagnacht mannen aan op hun gedrag en werd vervolgens toegetakeld. Hij belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De mishandeling vond rond twee uur ’s nachts plaats aan het Stratumseind. De moeder van Jamal vertelde aan het Brabants Dagblad dat hij tegen de grond werd geslagen in de wachtrij bij de club. Door de klap ontstond er een bloeding in de hersenen. Volgens zijn moeder is zijn toestand inmiddels stabiel.



Wat er precies gebeurde bij de club, is niet bekend. Agenten hebben diezelfde nacht nog een 18-jarige man uit Eindhoven opgepakt voor de mishandeling. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat het bij die ene verdachte blijft.



Vader naar Nederland

De oom van het slachtoffer is een actie gestart om zijn broer naar Nederland te krijgen. Jamals vader woont namelijk in Amerika. Het doel was om 4000 dollar in te zamelen voor een vliegticket en zijn verblijf hier. Dinsdagmiddag stond de teller al op 4975 dollar.



De verdachte zit voorlopig vast voor verder onderzoek. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.