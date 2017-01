Dode bij bedrijfsongeval in loods aan Bankenstraat in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Bij een bedrijfsongeval in een loods aan de Bankenstraat in Etten-Leur is dinsdagmiddag een man om het leven gekomen.

Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer bezig met werkzaamheden aan een tractor, toen het voertuig om onduidelijke redenen naar voren schoot. De monteur raakte daardoor bekneld tussen de tractor en de muur.



Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het noodlottige ongeval.