Braboneger: 'Schuiven meej oe mars' voor doodzieke Jermaine

TILBURG - Al ruim 70.000 euro is er opgehaald voor de doodzieke fitnessinstructeur Jermaine de Wind uit Tilburg. Als het aan Braboneger, Steven Brunswijk ligt, trekt iedereen vandaag nog zijn portemonnee om de benodigde 250.000 euro voor een speciale ziekenhuisbehandeling bij elkaar te krijgen. "Gewoon betalen, aftikken, schuiven meej oe mars!", aldus de Tilburgse cabaretier.

Jermaine heeft acht tumoren in zijn hoofd en behandeling in Nederland is niet meer mogelijk. Om zich te laten behandelen, moet Jermaine naar Amerika. Dinsdag maakte Braboneger daarom een filmpje 'met een hele andere insteek'. Er is namelijk haast geboden om die kwart miljoen euro op te halen.



Tumoren

Braboneger en Jermaine kennen elkaar al jaren. Ze zijn allebei opgegroeid in Tilburg en zagen elkaar regelmatig op de sportschool. De fitnessinstructeur is pas 27 en kreeg voor de kerst te horen dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft. De behandeling in Amerika is zijn laatste redmiddel. "Als dit niet lukt, kan het niets meer", aldus Jermaine.



Ondertussen lijkt heel Nederland zich te mobiliseren. Zo gaan er plannen op voor een veiling in het RKC Stadion en een benefietavond in een restaurant in Amersfoort. Op de website van Jermaine is inmiddels 64.434 euro gedoneerd, op een andere website voor crowdfunding staat de teller op 12.770 euro.