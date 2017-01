Aanvaring bij stuw Grave en de afhandeling van de gevolgen centraal in onderzoek

GRAVE - De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de aanvaring bij de stuw bij Grave eind december vorig jaar. Het onderzoek richt zich op de botsing zelf, maar ook op de manier waarop is omgegaan met de gevolgen, meldt de raad dinsdag.

De scheepvaart op de Maas kwam vanaf 29 december stil te liggen nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde. Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg. Scheepvaart en woonboten in het gebied hadden daar grote overlast van.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De Slowaakse schipper van de benzeentanker had volgens justitie niet gedronken.



Scheepvaart weer hervat

Volgens Rijkswaterstaat is de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave vanaf dinsdagmiddag drie uur weer volledig mogelijk.