Gewonde bij brand in loods in Sint Anthonis, zware explosie gehoord

SINT ANTHONIS - Aan de Sambeekseweg in Sint Anthonis staat een loods in brand. Omwonenden hebben een zware explosie gehoord. Volgens fotografen is er iemand gewond geraakt aan het gezicht. Het is nog niet bekend hoe ernstig die verwondingen zijn. Evenmin is bekend waardoor die explosie en de brand zijn veroorzaakt.

De loods staat naast een huis. Volgens getuigen zijn er pannen van het dak geblazen tijdens de knal. Behalve de brandweer zijn er ook ambulances en een traumahelikopter naar de Sambeekseweg gestuurd.