Vijf illegale vreemdelingen in vrachtwagen Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bij een bedrijf op industrieterrein Noordland in Bergen op Zoom zijn dinsdag vijf illegalen uit een vrachtwagen gehaald.

De vreemdelingen uit Eritrea en Soedan kwamen tevoorschijn tijdens het lossen van een vrachtwagen die was geladen met kunststofkorrels.



Engeland

Vermoedelijk zijn de vreemdelingen in Brussel in de trailer geklommen. Tegen de politie hebben ze gezegd dat ze graag naar Engeland wilden gaan.



Een GGD-arts heeft de vreemdelingen gecontroleerd. Ze hebben aan hun avontuur geen gezondheidsproblemen overgehouden. De illegalen zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.