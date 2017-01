Geen bewijs gevonden dat Limburger opdracht gaf voor liquidaties

EINDHOVEN - Politie en justitie hebben geen bewijzen kunnen vinden dat een 61-jarige Limburger werkelijk liquidatie-opdrachten zou hebben gegeven. Het onderzoek naar de opdrachten is zonder resultaat afgesloten.

Tips over de vermeende liquidatie-opdrachten kwamen vorig jaar binnen bij de politie Oost-Brabant. De verdachte uit Echt zou twee overheidsmedewerkers willen laten vermoorden. Bij een huiszoeking nam de politie onder andere een vuurwapen met munitie in beslag.



Vrijgelaten

In september vorig jaar werd de 61-jarige man gearresteerd, maar hij werd ook snel weer vrijgelaten. Het onderzoek ging wel door. Dat onderzoek is nu afgerond.



De politie wil verder niet ingaan op de zaak maar zegt dus dat er geen bewijs is dat de man uit Echt daadwerkelijk opdracht gaf om twee mensen te liquideren.