Schaatsster Floor van den Brandt zorgt met negatief Friesland-verhaal voor verbazing en irritatie

HAARSTEEG - Floor van den Brandt woont al bijna tien jaar in Friesland. De professioneel schaatsster uit Haarsteeg heeft echter geen goed gevoel bij die provincie, na haar carrière keert ze dan ook zo snel mogelijk terug naar Brabant. Vanuit Friesland zijn de reacties op haar uitlatingen niet positief.

"Of ik me weleens Fries voel? Nee, nee, nee!", zegt Van den Brandt in Trouw. "Ik ben zeker weten Brabants en dat blijf ik ook. Ik woon al bijna tien jaar in Friesland, dat moest voor het schaatsen. Na mijn carrière ga ik weer in Brabant wonen."



'Ga maar weg'

"Brabant is een gezellige, leuke provincie. Dat past bij mij", zegt de 26-jarige Van den Brandt. "Het is dat ik schaatsster ben geworden, anders was ik net als mijn vriendinnen in het dorp Haarsteeg gebleven."



Van den Brandt hoort kinderen op straat ook niet graag Fries praten, dan denkt ze: 'doe eens normaal'. De mening van Van den Brandt zorgt voor verbazing en irritatie op Twitter. 'Wat ontzettend dom', 'ga weg, je hoeft hier niet te zijn' en 'ondankbare muts' zijn reacties op Twitter.