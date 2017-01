Gino Graus werkt nu al aan zijn zomerhit: 'Daar moet je al vroeg mee beginnen'

SON - Gino Graus bracht onlangs zijn nieuwe hit 'Vogelvrij' uit. In 2017 staat er veel op de planning. Waaronder een nieuwe zomerhit. Dinsdagmiddag was hij te gast bij Omroep Brabant.

Op negenjarige leeftijd begon Gino Graus met zingen, inmiddels is hij zeventien en heeft hij een nieuwe hit uitgebracht. ‘Vogelvrij’. "Ik baseer mijn liedjes vaak op Nederpop omdat ik dat mooie muziek vind en mijn fans denken daar hetzelfde over. Nederpop is mijn ding. Het zijn vaak de klanken, de manier van zingen en de manier van spelen. Dat verwerk ik in mijn liedjes en dat inspireert mij."



Nooit spijt

Gino heeft nooit spijt gehad van een nummer dat hij heeft geschreven. "Als je zo jong bent, weet je nog niet zo goed waarover je moet zingen. Het gaat dan over je hond, je kat of je moeder. Maar ieder nummer dat ik schrijf, daar gaat mijn lief en leed in. Gaandeweg moet je je eigen stijl en klanken creëren en dat was best moeilijk achteraf."



Gino schrijft zijn muziek nu bijna helemaal zelf, hij volgt nu ook een studie die hem helpt met zijn ontwikkeling als artiest. "Ik doe een produceropleiding in de muziek en daar leer je van begin tot einde wat muziek is, wat het inhoudt, hoe het klinkt... Ik krijg van veel bekende mensen les waaronder DJ Tiësto."



YouTube-kanaal

2017 is pas net begonnen maar Gino weet al waar hij de komende maanden mee bezig zal zijn. "Ik ga optreden door heel het land en ik kom echt overal. Verder ga ik door met filmpjes maken voor mijn YouTube-kanaal. Ook zijn we bezig met een nieuwe zomerhit, daar moet je al vroeg mee beginnen."