Prijzenregen: Wim van de Donk beste bestuurder en Breda het best bestuurd

UTRECHT - Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk van het CDA is uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van 2016. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die al twee jaar de prijs op zijn naam had staan, werd afgetroefd door de 54-jarige politicus uit Veghel.

Collega’s die Van de Donk nomineerden, omschrijven hem als betrokken, vernieuwend en deskundig. De CDA’er is sinds 2009 Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Daarvoor was hij voorzitter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.De bestuurder werd vooral bejubeld voor zijn aanpak van moeilijke dossiers zoals georganiseerde criminaliteit en de opvang van asielzoekers in Brabant. De prijs is donderdag aan hem overhandigd door minister Plasterk.Van de Donk was niet het enige Brabants lichtpuntje op het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement. Ook gemeente Breda viel in de prijzen, die als best bestuurde organisatie uit de bus rolde.