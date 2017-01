Weer pech voor Bartholomew Ogbeche, einde seizoen voor Willem II-spits

TILBURG - Willem II moet het de rest van het seizoen doen zonder Bartholomew Ogbeche. De spits raakte bij de start van de tweede seizoenshelft geblesseerd. Een MRI-scan heeft dinsdag uitgewezen dat de aanvaller zijn voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd.

Ogbeche raakte zondag 15 januari geblesseerd tijdens de thuiswedstrijd tegen NEC (0-1). Die blessure blijkt ernstiger dan werd gehoopt in Tilburg. Uit onderzoek bleek dat de Nigeriaan onder het mes moet. Door de gescheurde voorste kruisband en de operatie die volgt komt Ogbeche dit seizoen niet meer in actie.



De aanvaller maakte een jaar geleden de overstap van SC Cambuur naar Willem II. Na vier competitiewedstrijden raakte Ogbeche geblesseerd. In zijn schouderkapsel was een band afgescheurd, een operatie was ook toen noodzakelijk. De rest van het seizoen kwam hij niet meer in actie Ook dit seizoen is nog geen groot succes voor Ogbeche. Trainer Erwin van de Looi liet hem twee keer de volle negentig minuten spelen. In alle andere wedstrijden kwam hij slechts 121 minuten in actie. Sinds zijn komst speelde de voormalig spits van onder meer Paris Saint-Germain, Middlesbrough en SC Cambuur zeventien duels voor Willem II, daarin scoorde hij twee goals.