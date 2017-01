79-jarige vrouw thuis aangerand, DNA-materiaal leidt naar verdachte

EINDHOVEN - De politie heeft maandagmiddag een 26-jarige Eindhovenaar aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht dat hij op 11 januari van dit jaar een vrouw van 79 heeft aangerand in haar woning. De politie kwam hem op het spoor dankzij een DNA-match.

De vrouw zat die bewuste avond rond halfnegen ‘s avonds televisie te kijken toen er op haar deur werd geklopt. Toen ze open deed werd ze door een onbekende man direct haar woning in geduwd en hij begon haar te betasten en te zoenen. Ook probeerde hij het slachtoffer te dwingen om seksuele handelingen bij hem te verrichten.



Hevig geëmotioneerd

De vrouw zette het echter op een gillen en blijkbaar schrok de dader daarvan: hij ging er direct weer vandoor. Het slachtoffer meldde zich hevig geëmotioneerd bij de buren, waarna de politie werd gebeld.



Er werd in haar huis DNA-materiaal gevonden van de dader. Enkele dagen later al bleek er sprake van een match. De verdachte zit vast voor onderzoek. Ook kijkt de politie of de man betrokken is geweest bij meerdere zedendelicten.