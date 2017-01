Staatssecretaris Dijksma: complimenten voor Brabantse controles chemische bedrijven

EINDHOVEN - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu is vol lof over de Arbeidsinspectie in Brabant en over het provinciebestuur. Dankzij de intensieve controles van chemiebedrijven in Brabant worden volgens haar problemen vaker en sneller opgespoord en opgelost. Daarmee is de veiligheid van werknemers en omwonenden gebaat.

Dijksma zei dat dinsdag. Omroep Brabant schreef maandag dat bij controles in 2015 en 2016 driekwart van de chemische bedrijven in Brabant zaken niet op orde had. Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP stelde er direct vragen over. Hij pleit er voor nog strenger te controleren.



Volgens Dijksma is het bijna niet mogelijk nog strenger te controleren dan de Arbeidsinspectie in Brabant doet. "De inspecteurs in Brabant en het provinciebestuur verdienen een compliment. Ze zitten er bovenop. Ze controleren veel vaker dan gemiddeld in Nederland gebeurt. Er zijn ook veel vaker onaangekondigde controles".





Meestal kleine overtredingen

Het is volgens de staatssecretaris dan ook logisch dat er meer problemen worden gesignaleerd. Ze wijst er op dat het meestal om kleine overtredingen gaat. "Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld geen overtredingen geconstateerd waardoor bedrijven stilgelegd moesten worden. In 2015 gebeurde dat wel vijf keer. Vorig jaar is ook het aantal kleine overtredingen teruggedrongen ten opzichte van 2015", aldus Dijksma.



Ze prees het goede werk van de Brabantse inspecteurs. "Door direct actie te ondernemen als er iets wordt geconstateerd dat niet in orde is gaan bedrijven ook beter oppassen. Dat is goed voor de veiligheid van de werknemers en de omwonenden", aldus Dijksma.