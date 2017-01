Kinderporno en afpersing: wat je moet weten over de rechtszaak tegen Aydin C.

AMSTERDAM - Na meerdere keren te zijn uitgesteld, start woensdagochtend, onder grote internationale belangstelling, de rechtszaak tegen de 38-jarige Aydin C. De man uit Tilburg wordt verdacht van het afpersen van 34 destijds minderjarige meisjes en 5 volwassen mannen in binnen- en buitenland. De aanhouding van C. was wereldnieuws, omdat hij ook achter de afpersing van de Canadese tiener Amanda Todd zou zitten. C. zit al drie jaar vast in voorarrest en heeft tot nu toe altijd ontkend.

Aydin C. ging volgens justitie op een 'zeer geraffineerde' manier te werk. Hij zou soms jaren de tijd hebben genomen voor zijn afpersingspraktijken en zedenmisdrijven. Daardoor bleef hij volgens het Openbaar Ministerie lange tijd onder de radar. Hij deed zich op internet voor als iemand anders en chanteerde zijn slachtoffers met de seksueel getinte foto’s en beelden die hij van ze kreeg.



Hij deed zich voor als vrouw of tiener

Volgens het OM benaderde C. zijn minderjarige slachtoffers uit het binnen- en buitenland op chatsites. Hij deed zich voor als een vrouw, vriendin voor de jonge meisjes of een jongen van een jaar of 18. Hij wist de meisjes dan zover te krijgen dat ze naaktfoto’s en beelden opstuurden. De Tilburger sloeg alles op en dreigde het naar hun familie of vrienden te sturen als ze hem geen nieuw materiaal meer wilden toesturen.



Tegenover meerderjarige mannen die niet open voor hun seksuele geaardheid uitkwamen, deed hij zich voor als jonge jongen. Hij zou de mannen hebben overgehaald om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Met de opnames lichtte hij de mannen volgens justitie op en eiste hij geld. Als ze dit weigerden, dreigde hij bekend te maken dat de mannen homo zijn.



Verdachte in Todd-zaak

C. is ook verdachte in de geruchtmakende zaak over de Canadese Amanda Todd. Hij zou een naaktfoto van het 15-jarige meisje aan al haar Facebookcontacten hebben verstuurd. Amanda werd na het verspreiden van de foto zo erg gepest dat ze in 2012 besloot een einde aan haar leven te maken. Vlak voordat ze dit deed, plaatste ze een video op YouTube waarin ze haar verhaal vertelde. De video ging viral en werd over de hele wereld miljoenen keren bekeken. De zaak Todd wordt in Amsterdam niet behandeld.



Aydin C. werd januari 2014 opgepakt in een bungalow in Oisterwijk. De politie nam computers in beslag en zegt dat daar onder meer kinderporno op te vinden was. De aanhouding van de Tilburger en het feit dat justitie hem ook ziet als verdachte in de Amanda Todd-zaak was wereldnieuws. In Canada sloeg het nieuws in als een bom.



De rechtszaak zal deels ook gaan over de manier waarop de politie bewijs heeft verzameld in de zaak. Volgens verschillende advocaten is het deels onrechtmatig verkregen. Ruim voor de arrestatie van Aydin C., brak de politie in de bungalow van C. en plaatste tijdens een geheime operatie een keylogger op zijn computers. Dit is spionagesoftware waarmee agenten op afstand precies konden zien wat hij op zijn computer deed.



Twijfels over manier

Deskundigen vragen zich af of de politie dit wel op die manier mocht doen. Volgens hen stond de wet destijds niet toe dat er software op iemands computer geplaatst mocht worden. Een apparaat had volgens hen wel gemogen, maar geen software. Ook zijn er twijfels bij de betrouwbaarheid van het op deze manier verzamelde bewijs.



Voor de strafzaak tegen Aydin C. in Nederland zijn meerdere dagen uitgetrokken. In totaal zijn er tien zittingen. De laatste zitting is op donderdag 2 maart. De uitspraak volgt dan twee weken later op 16 maart. C. staat nu niet terecht voor de Todd-zaak. Canada wil dat hij hiervoor wordt uitgeleverd. Zijn advocaat probeert dit tegen te houden.



Carol Todd naar Nederland

De moeder van Amanda komt naar Nederland om zittingen hier bij te wonen. Sinds de dood van haar dochter zet Carol Todd zich in om ouders, leraren, maar ook kinderen zelf, bewust te maken van de gevaren van internet en van internetpesten. Ze denkt dat de rechtszaak tegen Aydin C. als leidraad zal dienen voor toekomstige internationale zaken waarbij afpersing van minderjarigen via internet een rol speelt. Ook wil ze de rechtszaak bijwonen om de andere slachtoffers en familie in de zaak te steunen.



Aydin C. weigerde tot nu toe mee te werken aan psychologisch onderzoek. Daardoor beschouwt justitie hem als volledig toerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie kondigde aan een forse straf te zullen eisen.