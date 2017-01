Monumentale fabriek van De Ploeg in Bergeijk krijgt weer nieuw leven ingeblazen

BERGEIJK - Het is weer lawaaierig in de fabriekshal van De Ploeg in Bergeijk. Maar het is niet het geluid van de weefmachines waarvoor de befaamde architect Gerrit Rietveld het gebouw ooit ontwierp. Het zijn de zagen, de boren, de spuitmachines en de heftruck van Bruns die het rijksmonument nieuw leven inblazen. Een paar weken geleden trok het bedrijf in de oude fabriek en alles lijkt alweer volop te draaien.

De Ploeg is een van de pareltjes van de Nederlandse architectuur. De fabriek werd in 1958 door Rietveld gemaakt voor de weverij die sinds de oprichting in 1932 een behoorlijk progressieve inslag had.



Het gebouw was licht wat voor die tijd bij fabrieksgebouwen geen regel was. Tuinarchitect Mien Ruijs werd gevraagd om bij de weverij een groot park aan te leggen. Na de sluiting van de fabriek bleven het gebouw en het park bewaard maar het werd er allemaal niet beter op.



Steun van de provincie

Bruns is een Bergeijks bedrijf dat tentoonstellingen bouwt. Wat ontwerpers bedenken, wordt in Bergeijk in elkaar gezet. Het gaat goed met het bedrijf en Bruns zocht al een poosje een nieuw gebouw.



De aankoop van De Ploeg leek voor Bruns in eerste instantie te duur uit te vallen maar met 3,5 miljoen steun van de provincie kon het plan toch doorgaan. "Je moet wel een beetje gek zijn om dit te doen," zegt directeur Jan Burgmans. Hij wil niet over cijfers praten maar maakt wel duidelijk dat ook Bruns voor het plan heeft bijgelegd.



De buitenkant van het gebouw is weer helemaal in de oude staat gebracht. Binnen zijn zaken aangepast aan de bedrijfsprocessen van Bruns maar de grote ruimte met de typische fabrieksdaken waar het noorderlicht door binnenvalt en met het uitzicht op het omringende park is nog steeds indrukwekkend.



Schakelkasten

Achter een glazen wand in een vergaderzaal hangen de rode schakelkasten die Gerrit Rietveld in 1958 ontwierp voor de elektrische installatie van de weverij. Het is een van de details in het gebouw die toen en nu met elkaar verbinden.