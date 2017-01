'Het wordt een spannende dag': rechter bepaalt of staat verantwoordelijk is voor Q-koortsuitbraak

De q-koorts brak in 2007 in Herpen uit

DEN HAAG - Moet de Nederlandse staat nu wel of geen schadevergoeding betalen aan Q-koortspatiënten? Vandaag doet rechtbank in Den Haag uitspraak of de staat wel of niet verantwoordelijk is voor de Q-koortsuitbraak. Zo'n driehonderd Q-koortspatiënten eisen een schadevergoeding van de overheid.

De uitbraak van de ziekte begon in 2007 in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden.



Geen schadevergoeding

De patiënten houden de staat verantwoordelijk voor de uitbraak. Zo zou de staat foutieve informatie verspreid hebben en de uitbraak lange tijd ontkend hebben. Een schadevergoeding kregen de patiënten niet.



Q-koortspatiënt Michel van den Berg heeft geen idee welke kant het op gaat. ''Het wordt een spannende dag. Als we winnen, dan kunnen we individuele zaken starten voor een schadevergoeding tegen de staat.''



Boeren wel gecompenseerd

De overheid compenseerde de boeren wel en betaalde ook het ruimen van de geiten. Kosten: 55 miljoen euro.



De uitspraak in de zaak zou eigenlijk op 14 december vorig jaar zijn. Dat werd toen uitgesteld. Waarom is onduidelijk.