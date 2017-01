'Je moet nooit opgeven!', blokkadeactie Oosterhoutseweg van de baan

OOSTERHOUT - De voorgenomen blokkadeactie van de Oosterhoutseweg tussen Oosterhout en Raamsdonksveer gaat niet door. Initiatiefnemer Huseyin Caner en de wethouders van Geertruidenberg en Oosterhout hebben een goed gesprek gehad. Er worden maatregelen genomen om de veiligheid op de weg te verbeteren. Caner is blij. "Je moet nooit opgeven", is zijn boodschap.

Vorig jaar kwam een goede vriend van Caner om het leven op de Oosterhoutseweg. Deze Ergün Sondac reed over de Oosterhoutseweg, waar hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom gelanceerd werd. De twintiger overleed ter plekke.



Onmiddellijk uitten mensen hun woede omdat de weg gevaarlijk zou zijn. Er kwam een stille tocht voor Ergün en Caner trok bij de twee gemeentebesturen aan de bel. Niet alleen vanwege het overlijden van zijn maatje, maar ook omdat dagelijks honderden scholieren over de weg fietsen.



Omdat er volgens Caner niet snel genoeg gehandeld werd kondigde hij een blokkade aan. Die werd afgeblazen toen Caner werd uitgenodigd voor een gesprek met de wethouders. Dinsdag vond dat plaast. Tot volle tevredenheid van Caner.



"Mijn grootste zorg was de veiligheid van de fietsers. Er worden goede maatregelen genomen om die veiligheid te verbeteren. Daar ben ik heel blij mee. Dat kost zo'n 100.000 euro, het is heel mooi dat de gemeenten die investering willen doen", zegt Caner.



Veel mensen denken dat ze geen invloed hebben op bestuurders, maar daar is Caner het niet mee eens. "Je moet gewoon niet opgeven", zegt hij. "Ik heb vanaf de zomer gestreden en uiteindelijk heb ik bereikt wat ik wilde. Natuurlijk heb je wel wethouders nodig die ook willen. Dat was uiteindelijk het geval."