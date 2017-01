Man ernstig gewond bij ongeluk op industrieterrein Katsbogten in Tilburg

TILBURG - Bij een ongeluk op de kruising van de Rielseweg en de Clara Zetkinweg op industrieterrein Katsbogten in Tilburg is woensdagavond een jonge man ernstig gewond geraakt. Een auto en een vrachtwagen botsten tegen elkaar. De bijrijder in de auto raakte door het ongeluk bekneld.

De auto kwam vanuit de Rielseweg. Er zaten twee jonge mannen in. Een van hen is er ernstig aan toe. Er werden drie ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Die is niet geland, maar in plaats daarvan kwam het traumateam met een auto naar de plek van het ongeluk.



Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen. De kruising was na het ongeluk helemaal afgesloten. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken.