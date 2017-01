Tweekoppige slang van De Oliemeulen kort na vijfde verjaardag overleden

TILBURG - De tweekoppige slang van De Oliemeulen in Tilburg is vorig jaar kort na zijn vijfde verjaardag overleden. Dat heeft een woordvoerder van het dierenpark dinsdag bevestigd. De doodsoorzaak is niet onderzocht.

De bijzondere slang kwam in juni 2011 uit het ei gekropen. Niemand had verwacht dat het diertje zijn vijfde verjaardag zou halen, dus dat was al een hele prestatie: "Wonder boven wonder, hij leeft nog steeds", zei Sjef van Overdijk van De Oliemeulen vorig jaar.



Hij sprak toen de hoop uit dat de slang nog wel zo'n vijf tot tien jaar mee zou gaan, maar dat mocht helaas niet zo zijn. De Oliemeulen heeft het trieste nieuws niet eerder naar buiten gebracht, maar bezoekers die naar het bijzondere reptiel informeerden kregen wel te horen dat het was overleden.





De tweekoppige slang in Tilburg was een zogeheten rattenslang. Die kunnen normaal gesproken anderhalve meter lang worden, maar die lengte haalde dit beestje niet, mogelijk door z'n afwijking.