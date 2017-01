Bloot, bloter, blootst of als horrorclown? De trends volgens Nationaal Carnavalsonderzoek 2017

EINDHOVEN - Mag je je dit jaar met carnaval verkleden als horrorclown, terrorist, Bosjesman, Arabier of in een boerka? Is het not done of moet het kunnen? Of willen we dit jaar vooral zo weinig mogelijk aan en gaan we voor bloot, bloter, blootst? Het Nationaal Carnavalsonderzoek 2017 heeft de trends van dit jaar onderzocht, maar keek ook naar het drankgebruik, het al dan niet vreemdgaan en de goede voornemens tijdens carnaval.

Zo'n 2500 mensen zijn aan de tand gevoeld over wat zijn van carnaval vinden en hoe zij het vieren. Dinsdag werden de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door CompleetVerkleed en Happy Cactus, bekendgemaakt.



De opmerkelijkste resultaten in het nationaal carnavalsonderzoek 2017





Met temperaturen van dicht bij het vriespunt, moet je nu misschien niet meteen denken aan een flinterdunne, weinig verhullende, carnavalsoutfit. Toch vindt 60 procent 'hoe bloter, hoe beter'.

Opvallende kanttekening is wel dat vooral jongeren opeltten wat ze aantrekken, omdat ze ook graag op hun imago letten.

Voor ruim 30 procent is carnaval vooral een 'mooi excuus om lekker zat te worden'. Dat vinden mensen belangrijker dan dat het een feestje vieren met vrienden is.

De alcoholische dranken weten we goed te vinden. 70 procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar drinkt meer dan 20 glazen per dag.

Lekker gezond leven in 2017? Nou niet voor een meerderheid van de ondervraagde mannen. Zij willen een lekker vette hap tijdens carnaval. Slechts 13 procent van de feestvierders zal zich aan zijn goede voornemens houden.

Drank, vervagende grenzen, nog meer drank en plots wakker worden in een ander bed. Het overkomt 1 op de 10 mannen wel eens dat ze tijdens carnaval vreemdgaan.

Het gaat goed met de economie en dat zal de horeca weten tijdens carnaval. Een meerderheid geeft meer dan 70 euro per dag uit. En slechts 5 procent is van plan om 'slechts' 30 euro te besteden.

Waar willen trouwens graag naar luisteren? Vooral muziek die je ook op een normale stapavond hoort. Maar een derde van de mensen wil echte carnavalsmuziek horen.

Verkleed gaan als horroclown, terrorist, bosjeman, Arabier of in een boerka moet volgens een ruime meerderheid echt wel kunnen.