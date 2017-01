Gemeenteraad Eersel akkoord met uitbreiding composteerbedrijf: omwonenden woedend

EERSEL - "Een poppenkast," zegt de vrouw, die een badge draagt met daarop de dorpsvlag van Wintelre. "Ik heb er geen woorden voor." En ze beent boos weg. Tientallen inwoners van het dorp Wintelre kwamen dinsdagavond naar de raadsvergadering over de uitbreiding van het composteerbedrijf Van Berkel. Ze verlieten aan het eind van de avond gedesillusioneerd de raadszaal, omdat het composteerbedrijf toch mag uitbreiden.

Het bedrijf Van Berkel zit tussen de kern Wintelre en de start- en landingsbaan van Eindhoven Airport. Het bedrijf wil uitbreiden, niet om meer te gaan composteren, maar om meer op te slaan. De omwonenden zijn bang voor meer geluidsoverlast, stank en vrachtverkeer.



Lastig parket

De gemeenteraad van Eersel zat in een lastig parket dinsdagavond. De raad had de uitbreiding in eerste instantie afgekeurd en de plannen van het composteerbedrijf leken van de baan. Maar de Raad van State tikte de gemeente op de vingers. Het afkeuren van de uitbreiding was niet goed genoeg onderbouwd, vond de Raad van State.



De gemeenteraad moest binnen 26 weken een nieuw besluit nemen over de uitbreiding. En dit keer ging de gemeenteraad wel akkoord. "We moeten dealen met de uitspraak van de Raad van State," was het argument van de voorstanders. "We hebben niet alleen te maken met emotie, maar ook met een juridische werkelijkheid. Er zijn geen wettelijke gronden voor weigering."



De tegenstanders van de uitbreiding in de gemeenteraad maken zich zorgen over het welzijn van de bewoners. "Bewoners kampen al met het geluid van vliegtuigen. Nu krijgen ze ook te maken met het grotere bedrijf. De overlast is buitensporig."



'Politiek spelletje'

De omwonenden zijn van mening dat er een 'politiek spelletje' wordt gespeeld. "De Raad van State heeft gezegd dat ze het besluit om de uitbreiding af te keuren beter moesten beargumenteren. Maar daar gaat de gemeente helemaal niet meer voor."



"Het enige wat we nu kunnen doen is de gemeente aanspreken op handhaving," zegt een omwonende. "Dan zegt de gemeente dat het een taak is van de provincie. Maar reken maar, ik ga zorgen dat ze handhaven, dat ze weten wanneer dat bedrijf in overtreding is."