Ireen Wüst niet naar WK sprint in Calgary, allround-goud in Hamar week later is doel

GOIRLE - Schaatsster Ireen Wüst doet niet mee aan het WK sprint eind februari in Calgary. Dit weekend won Wüst voor het eerst de Nederlandse sprinttitel. Hiermee verdiende ze een ticket voor het WK sprint in Canada.

De schaatsster uit Goirle gaf meteen al aan waarschijnlijk niet af te reizen naar Canada. Het sprinttoernooi is een week voor het WK allround in Hamar. In Noorwegen wil Wüst voor goud gaan. Ze ziet daarom af van deelname in Calgary.



Sanneke de Neeling neemt de plek van Wüst in. De andere Nederlandse dames die aan de start staan in Calgary zijn Jorien ter Mors en Anice Das.



Ook geen 1000m

Wüst heeft zich bij schaatsbond KNSB ook afgemeld voor de 1000 meter bij de WK afstanden. Dit toernooi is over twee weken op de olympische baan in Zuid-Korea.



Ook hier zal De Neeling het startbewijs van Wüst overnemen.