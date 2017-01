Primeur voor VDL Nedcar, BMW's gaan van de band rollen

EINDHOVEN/BORN - Autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born gaat BMW’s maken. Dat zorgt voor achthonderd nieuwe banen in de fabriek van het Eindhovense familiebedrijf VDL Groep. Dat heeft de autofabrikant woensdagochtend bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat er bij VDL Nedcar BMW’s gemaakt gaan worden. Het gaat om de productie van de BMW X1 vanaf augustus. In Born worden al wel MINI-modellen in opdracht van het Duitse automerk gemaakt.



“Vanwege de wereldwijde vraag naar de BMW X1 is extra productiecapaciteit nodig als aanvulling op de productie van de BMW-fabriek in het Duitse Regensburg'', meldt VDL Nedcar.



Enorme groei aantal medewerkers

Toen VDL Groep de autofabriek in Born in 2012 overnam, werkten er vijftienhonderd mensen. Met de achthonderd nieuwe banen die er nu bijkomen, groeit dit aantal naar ruim vijfduizend.