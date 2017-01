Geen treinen tussen Roosendaal en Essen, vertraging reizigers richting Antwerpen

ROOSENDAAL - Er rijden woensdagochtend geen treinen tussen Roosendaal en Essen in België. Reizigers richting Antwerpen moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging.

De oorzaak van de vertraging is een probleem over de grens, zo laat de NS weten.



Het is onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost.