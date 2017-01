Vorig jaar bijna 7500 nieuwe huizen gebouwd in Brabant, check jouw gemeente

EINDHOVEN - In Brabant zijn vorig jaar bijna 7500 nieuwe huizen gebouwd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Zuid- en Noord-Holland en Gelderland werden meer huizen gebouwd. De vierde plaats voor Brabant was te verwachten als je kijkt naar de inwonersaantallen van de provincies.

Opvallend is wel dat Brabant, als je de cijfers vergelijkt met 2015, vorig jaar slechts ruim zeven procent meer huizen heeft gebouwd. In de rangschikking is dat weinig. Alleen in Noord-Holland en Friesland werden procentueel minder huizen gebouwd.



Een eenduidige oorzaak daarvoor is niet te geven. Het is wel een feit dat de financiële crisis en de Woningwet van 2015 voor vertraging hebben gezorgd, vooral bij de woningcorporaties. In Brabant hebben die corporaties relatief meer huizen dan in de rest van Nederland.



Verwachting voor 2017 is goed

Naar verwachting zullen de woningcorporaties in 2017 een inhaalslag maken en zullen meer huizen worden gebouwd.



Zoals gebruikelijk zijn de meeste nieuwe huizen in Brabant in de grote steden gebouwd. Helmond is de enige gemeente die in 2016 achterbleef. Maar juist in die gemeente hebben het bestuur en de woningcorporaties nieuwe prestatieafspraken gemaakt. De planning is dat in Helmond de komende jaren veel betaalbare huizen worden gebouwd.



Op onderstaande kaart is te zien hoeveel nieuwe huizen vorig jaar in jouw gemeente zijn gebouwd.