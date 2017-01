Op zoek naar werk? Dan zit je goed in Brabant

BREDA - Ben je op zoek naar een baan? Dan zit je goed in onze provincie. Het aantal vacatures Brabant is de afgelopen maanden met ruim 15 procent gestegen, fors meer dan het landelijk gemiddelde. Vooral Breda zit in de lift. Daar steeg het aantal vacatures met 22,8 procent.

Ook in Eindhoven (14,7%) en Tilburg (13,4%) stijgt het aantal vacatures flink.



Deze branches stijgen het meest

In Brabant neemt het aantal vacatures in de gezondheidszorg, IT en techniek het sterkst toe. In de techniek worden ruim 10.000 mensen gezocht, veruit het meest van alle branches.



Opvallend is dat in Breda het aantal financiƫle vacatures het sterkst gestegen is, met maar liefst 54 procent.



De salarissen stijgen ook

En er is nog meer goed nieuws. Ook de salarissen waarmee geadverteerd wordt in vacatures stijgen. In Brabant is die stijging (3,3%) zelfs het hoogst van alle provincies. Eindhoven presteert het allerbest, daar zijn de salarissen voor sollicitanten zelfs met 5,3 procent gestegen.



De cijfers komen uit een rapport van vacaturezoekmachine Adzuna. Dat bedrijf verzamelt vacatures van grote vacaturesites als Monsterboard en Nationale Vacaturebank. De cijfers gaan over het laatste kwartaal van vorig jaar, in vergelijking met het derde kwartaal.