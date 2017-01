Aydin C. blijft ontkennen, volg de rechtszaak hier

AMSTERDAM - "Ik ontken alle beschuldigingen en zal zwijgen totdat ik het laatste woord krijg." Dit zei Tilburger Aydin C. woensdagmorgen bij de start van zijn proces voor de rechtbank in Amsterdam. Hij staat terecht voor zedenmisdrijven, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit. Een van zijn slachtoffers zou de Canadese tiener Amanda Todd zijn geweest. Onze verslaggevers houden je in dit bericht op de hoogte van de eerste zittingsdag.

Ondanks dat hij aankondigde om te zwijgen, reageerde C. in de loop van de zitting toch om te zeggen dat de rechter dingen vertelt die volgens hem niet kloppen.



Amanda Todd

Aydin C. wordt verdacht van het afpersen van 34 destijds minderjarige meisjes en 5 volwassen mannen in binnen- en buitenland. De aanhouding van C. was wereldnieuws, omdat hij ook achter de afpersing van de Canadese tiener Amanda Todd zou zitten. Zij pleegde in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media.



C. zit al drie jaar vast in voorarrest en heeft tot nu toe altijd ontkend. De zaak is meerdere keren uitgesteld. Voor de strafzaak tegen Aydin C. in Nederland zijn meerdere dagen uitgetrokken. In totaal zijn er tien zittingen. De laatste zitting is op donderdag 2 maart. De uitspraak volgt dan twee weken later op 16 maart. C. staat nu niet terecht voor de Todd-zaak. Canada wil dat hij hiervoor wordt uitgeleverd. Zijn advocaat probeert dit tegen te houden.



Volg de rechtszaak

