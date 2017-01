Koorts, koude rillingen en spierpijn: griepgolf nog niet voorbij

UTRECHT - Ook in onze provincie is nog steeds sprake van een griepgolf. Voor de achtste week op rij liggen veel mensen met koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn op bed als gevolg van het H3N2 virus. Dat is volgens een woordvoerder van onderzoeksinstituut Nivel dit keer de veroorzaker van de griep.

Het instituut heeft het over een ‘milde’ epidemie. Vooral kleine kinderen tussen nul en vier en 65-plussers worden volgens een woordvoerder door de griep geveld

.

Gemiddeld duurt een griepgolf in Nederland negen weken. Het Nivel verwacht dat de huidige epidemie nog wat langer zal duren.



Wanneer sprake van epidemie?

Afgelopen week gingen 102 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepverschijnselen. Een week eerder waren dat er 122. Er is sprake van een epidemie wanneer twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben.



Het aantal mensen dat met griep op bed ligt, is waarschijnlijk nog veel hoger. Het is volgens het Nivel een bekend fenomeen dat slecht een op de zeven patiënten zich meldt bij de huisarts. Het Nivel baseert zich op deze meldingen.