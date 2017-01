Bezwaar recyclingbedrijf tegen beslissing van gemeente Someren om bedrijf uit te kopen

SOMEREN - Van den Hoogen Recycling tekent binnenkort bezwaar aan tegen de beslissing van de gemeente Someren om het bedrijf uit te kopen. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf woensdag gezegd.

De gemeente liet vorige week weten het bedrijf voor 802.000 euro uit te kopen. Het bedrijf mag niet meer opnieuw opstarten en moet het terrein schoon opleveren. Dat moet donderdag zijn gebeurd. In november woedde dagenlang een grote brand bij het bedrijf.



“Wij maken een dezer dagen formeel bezwaar tegen de beperking van onze activiteiten. Het bedrijf moet wel door kunnen gaan”, aldus een woordvoerder.



Niet verrast

De gemeente Someren laat in een reactie weten niet verrast te zijn door een bezwaarschrift van het bedrijf. “We hebben nog niks binnen, dus het is even afwachten. Als ze naar de voorzieningenrechter stappen en op korte termijn bezwaar maken tegen de sluiting van het bedrijf, moeten we kijken wat de rechter daarvan vindt.”