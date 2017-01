Gehaaide Toyota-dieven worden toch gevonden

BERGEN OP ZOOM - Drie mannen uit Bergen op Zoom zijn onlangs opgepakt omdat zij verdacht worden van betrokkenheid bij het stelen van een aantal Toyota's vorig jaar. Zij hanteerden steeds dezelfde methode bij de diefstallen.

Een man deed zich elke keer voor als belangstellende voor het kopen van een tweedehands Toyota bij een occasiondealer. Hij maakte vervolgens een proefrit en leverde de auto weer in. Vervolgens werd de Toyota, vermoedelijk door een handlanger, kort daarna gestolen. Soms na een aantal uren, soms na enkele dagen.



Merken

De auto's werden gestolen bij garages in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het gaat voornamelijk om de modellen Corolla en RAV4 van enkele jaren oud. In december werd een gestolen Toyota Landcruiser aangetroffen bij een van de verdachten.



Op 9 januari werden twee verdachten aangehouden: de proefrijder (35) en de man die verdacht wordt van het plegen van de diefstallen (29). Een later opgepakte derde verdachte is na een verhoor vrijgelaten. De 29-jarige man zit nog vast. De 35-jarige man mag in vrijheid wachten op de rechtszaak die komen gaat.