Q-koortspatiënten teleurgesteld na uitspraak van rechtbank: 'Wat is dit nou?'

DEN HAAG - Q-koortspatiënten zijn teleurgesteld dat ze geen schadevergoeding en excuses krijgen van de Nederlandse staat. "Het is onbegrijpelijk dat de rechter alles opzij schuift", vindt Q-koortspatiënt Michel van den Berg.

De rechter oordeelde woensdagmorgen dat de overheid niet verantwoordelijk is voor de uitbraak van de Q-koorts. Zo’n driehonderd patiënten eisten een schadevergoeding, maar die komt er dus niet.



Onvrede

De patiënten vinden dat ze niet goed zijn geïnformeerd over de Q-koortsuitbraak. De rechter was het daar niet me eens, tot onvrede van de aanwezigen in de rechtbank.



"Wat is dit nou? Dat krijg je toch niet voor elkaar? Als er voldoende informatie was geweest had het in de kranten gestaan, was het op de radio en televisie geweest. Maar ze doelen alleen op dat kleine stukje informatie op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)", aldus Q-koortspatiënt Berry van IJzendoorn.



Hard gelag

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren was ook in de rechtbank aanwezig. "Het is heel erg voor alle mensen die iemand hebben verloren of die nu chronisch ziek thuis zitten. Geen baan meer, geen geld om hun huis te financieren. Dat is een hard gelag."



"De rechter is erg duidelijk geweest en dat is zeer teleurstellend", vult oud-GGD-arts Jos van de Sande aan.



Uitbraak in Herpen

De uitbraak van de ziekte begon in 2007 in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden.