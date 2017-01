'Hé, wie zit er op de WC?' en andere jeugdboeken, voorgelezen in de klas

MIERLO-HOUT - Bekende Nederlanders (of Brabanders) in de klas en spannende boeken, dan weet je wel hoe laat het is: de Nationale Voorleesdagen zijn begonnen!

Klassiekers als 'Mathilda' van Roald Dahl, 'De Kleine Walvis' en 'Klein Geitje kan alles'. Of, de boeken van Jeronimo Stilton? Wat te denken van het werk van Paul van Loon en Paul Biegel en 'Dagboek van een Muts'. Allemaal populaire jeugdboeken die juffen en meesters de komende dagen voorlezen. Want lezen is goed voor je algemene ontwikkeling, is de boodschap.





In pyjama en met knuffel

De aftrap van de Nationale Voorleesdagen was op veel basisscholen woensdagochtend met een ontbijt in de klas, ook op het Sint Odulfus in Mierlo-Hout. Scholieren zaten met de brooddoos op schoot te smikkelen, aandachtig luisterend naar juf of meester die voorlas. Nogal wat leerlingen en leraren hadden pyjama's aan en knuffels bij zich om nog meer in de sfeer van de slaapkamer te komen.



De kinderen kregen een half uur lang verhalen te horen van vier Helmond-Sport-voetballers. Die kwamen net voor de training voorlezen.





Naast basisscholen doen bibliotheken er mee. Ze organiseren workshops, theatervoorstellingen en voorleesfeestjes. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot en met zaterdag 4 februari.