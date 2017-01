Zo kun je kaarten winnen voor 3 Uurkes Vurraf, de aftrap van carnaval in Brabant

EINDHOVEN - Traditiegetrouw geeft Omroep Brabant op vrijdag 24 februari met 3 Uurkes Vurraf het startschot voor carnaval. Vanuit hotel Pullman Eindhoven Cocagne wordt vanaf drie uur 's middags op radio, televisie en via internet drie uur lang de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek van het jaar uitgezonden. Toegangskaarten voor dit exclusieve evenement zijn niet te koop, maar zijn vanaf 30 januari te winnen via Omroep Brabant.

De 28e editie van 3 Uurkes Vurraf biedt feestvierders drie uur lang de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek van 2017. Met dit jaar optredens van onder anderen Vader Abraham, Snollebollekes, Feestteam, Lamme Frans, Deurzakkers, Lawineboys, Gebroeders Ko, René Schuurmans, Niek en Danny, Chef Soldaat en natuurlijk de winnaar van Kies je Kraker.



Inschrijven

Toegangskaarten voor dit exclusieve evenement zijn niet te koop, maar zijn vanaf maandag 30 januari alleen te winnen via verschillende acties op radio, televisie en de verschillende social mediakanalen van Omroep Brabant. Via deze pagina kan ingeschreven worden om kans te maken op gratis kaarten. De prijswinnaars ontvangen vanaf donderdag 16 februari via e-mail bericht.



Meer informatie over 3 Uurkes Vurraf, de winacties en de actievoorwaarden is hier te vinden.



Bekijk hier beelden van 3 Uurkes Vurraf 2016