Brandweer kostte Brabant vorig jaar 136 miljoen

EINDHOVEN - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaf vorig jaar 67 miljoen euro uit aan de brandweer. Zuidoost-Brabant noteerde 41 miljoen euro en Brabant Noordoost kwam uit op 28 miljoen. De grote verschillen hebben te maken met inwoneraantallen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS heeft ook berekend hoeveel de gemeenten in de verschillende regio's per inwoner betalen:



61 euro per inwoner in Midden- en West-Brabant,

54 euro per inwoner in Zuidoost-Brabant,

43 euro per inwoner in Noordoost-Brabant.

De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn de afgelopen vijf jaar gedaald met 68 miljoen euro. In de vijf jaar daarvoor stegen ze juist fors. Nederlandse gemeenten gaven in 2015 ruim 1 miljard euro uit aan de brandweer. Dat komt neer op 63 euro per inwoner.