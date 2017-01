Messteken in hals en nek, slaan met hamer en beroving: dader krijgt 6 jaar cel en tbs

DEN BOSCH - Een 27-jarige man uit Oirschot is woensdag veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij stak in februari vorig jaar een 22-jarige Helmonder meerdere keren met een mes in zijn nek en hals.

Ook sloeg hij een aantal keer met een hamer tegen zijn hoofd. De dader liet het slachtoffer zwaargewond achter in een huis op de Jan Stevensstraat in de veronderstelling dat hij dood was. Toen hij later terugkwam en zag dat de Helmonder nog leefde, trok hij met geweld een ketting van zijn hals. Hij beroofde hem ook van andere sieraden.



Blijvend letsel

De dader was onder invloed van alcohol en verdovende middelen toen hij tot zijn daad kwam. Het slachtoffer liep ernstig hersenletsel op. Hij is de rest van zijn leven hulpbehoevend.



De officier van justitie had acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De straf valt lager uit omdat de tbs-behandeling lang zal duren. De man pleegde het misdrijf in de proeftijd van een straf die hij in 2013 kreeg. Hij moet daarom ook nog ruim een jaar van zijn voorwaardelijke straf uitzitten.



Schadevergoeding

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 58.000 euro.