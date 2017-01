Politiehond Bikkel vindt verdachte van supermarktinbraak in tuin

WAALRE - De politie in Waalre mag trots zijn op haar 'Bikkel'. Een politiehond met deze naam wist woensdagochtend een van de drie verdachten van een inbraak bij een Albert Heijn op te sporen. Die kraak vond even daarvoor plaats in de winkel aan de Den Hof in Waalre. Een van de vermoedelijke daders probeerde zich te verstoppen in een tuin in de buurt, maar hij had niet gerekend op de opsporingskwaliteiten van Bikkel.

De eerste twee verdachten werden al snel in de buurt van de winkel aangehouden. Voor de derde man werd een zoektocht opgezet met de politiehond. Bikkel sloeg aan bij de schutting van een tuin aan de Eindhovenseweg. De verdachte bleek daar tussen twee stoelen in te zitten.



Het drietal heeft volgens de politie een grote ravage achtergelaten in de supermarkt. De sigarettenkasten waren met grof geweld opengebroken.De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten voorlopig vast. De drie 20-jarige mannen uit Almere worden verhoord.