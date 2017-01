Straf voor voetbalclubs tweede en derde divisie: 'We gaan gezamenlijk in beroep'

EINDHOVEN - 14 van de 54 voetbalclubs in de tweede en derde divisie krijgen voor straf drie punten in mindering. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB bepaald. De clubs, waaronder UDI '19 in Uden, vv Dongen en OJC Rosmalen, voldoen niet aan afspraken rondom arbeidsovereenkomsten. De gestrafte clubs gaan gezamenlijk in beroep tegen de straf.

Paul Rüpp, voorzitter van UDI '19, kijkt niet raar op van het nieuws. "Het was te verwachten. De licentiecommissie is onafhankelijk van de KNVB en ze hadden twee opties. Ze hadden alles op kunnen schorten, dat hebben ze al eens gedaan, of ze moesten kiezen voor het opleggen van sancties."



De sanctie is dat veertien clubs drie punten in mindering krijgen. "De licentiecommissie voelt zich nu genoodzaakt de in december aangegeven straf op te leggen. Het is de taak van de commissie een zuiver speelveld te waarborgen waarin alle clubs aan dezelfde competitievoorwaarden voldoen. Dit doet recht aan een eerlijk competitieverloop en aan het gegeven dat er veertig clubs zijn die wel aan de voorwaarde voor contractspelers voldoen", is de uitleg op het digitale thuis van de KNVB.



Beroep

De KNVB wil de namen van de veertien clubs zelf niet vrijgeven. Clubs hebben tot 1 februari de tijd om in beroep te gaan. De straf is pas definitief op het moment dat een club niet in beroep gaat en de beroepstermijn verstreken is.



Die termijn zal waarschijnlijk niet verstrijken, geeft Rüpp aan. "Wij gaan zeker in beroep, maar dat doen we gezamenlijk. We gaan met de veertien clubs in beroep. En we zijn ook in gesprek met de KNVB, met Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. De commissie die gaat over het beroep kan alles wel opschorten."



Een deel van de amateurclubs in de tweede en derde divisie is in gesprek met elkaar om tot een alternatief voorstel te komen, dat moet er liggen tijdens de bondsvergadering op 21 maart.



Contractspelers

De eis waar veertien clubs niet aan voldoen gaat over het aantal spelers dat onder contract staat. Clubs moeten in hun eerste jaar in de tweede divisie acht spelers onder contract hebben staan voor twaalf uur per week, een jaar later gaat het om dertien contractspelers. In de derde divisie gaat het om drie contractspelers in het eerste jaar en zes vanaf het tweede seizoen op dat niveau.