Verstandelijk beperkte vrouw seksueel misbruikt: 65-jarige man krijgt taakstraf

DEN BOSCH - Een 65-jarige Eindhovenaar die een verstandelijk beperkte vrouw misbruikte, is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man moet zich ook laten behandelen. Verder kreeg hij van de rechtbank in Den Bsoch een contactverbod met het slachtoffer.

De man uit Eindhoven heeft het slachtoffer – dat op kinderlijk niveau functioneert – ruim twee maanden seksueel misbruikt. Hij leerde haar kennen op de dagbehandeling in Veghel, waar de dochter van de Eindhovenaar ook verbleef.



De man voerde de seksuele handelingen uit in zijn auto. Hij liet het slachtoffer ook dingen bij hem doen.



Justitie had anderhalf jaar cel geëist waarvan één jaar voorwaardelijk.