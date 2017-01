'Het is zo sneu': Bredanaar Henk Hagenaars (70) raakt trouwring kwijt tijdens reanimatie

BREDA - Het komt wel vaker voor dat mensen hun trouwring kwijtraken, maar toch (hopelijk) zelden tijdens een reanimatie. Het overkwam Henk Hagenaars (70) uit Breda, die tijdens een fietstocht op 17 januari een hartinfarct kreeg en zijn ring verloor in alle commotie. 'Zo sneu, het zijn zulke schatjes!'

Initiator van de zoektocht naar de trouwring is Jessica van Vlimmeren uit Etten-Leur. Als eigenaresse van Latour in Breda mag ze het echtpaar Hagenaars tot haar vaste klanten rekenen. "Mijn collega's en ik dragen deze mensen een zeer warm hart toe. Het is zo sneu, het zijn zulke schatjes!"



Het gaat om een gladde gouden ring. Aan de binnenkant staat 'Thea 1-6-1971' gegraveerd.



"Er is al contact geweest met het ziekenhuis en de ambulancebroeders, maar ook zij weten niet waar de ring is gebleven. Meneer en mevrouw Hagenaars vinden het natuurlijk bijzonder jammer vanwege de emotionele waarde. Ze zouden meer dan blij zijn als de ring weer gevonden wordt", aldus Van Vlimmeren.



Infarct

Meneer Hagenaars werd getroffen door het infarct op de kruising van de Nassausingel met de Nassaustraat in Breda. Hij werd ter plaatse gereanimeerd. De man lag daarna nog twee dagen in coma, maar maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.