Man langer vast voor mishandelen Jamal Williams in Eindhoven

DEN BOSCH - Een 18-jarige Eindhovenaar blijft nog zeker twee weken vastzitten, omdat hij een man uit Vught zwaar zou hebben toegetakeld. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Het slachtoffer uit Vught, de 24-jarige Jamal Williams, werd zaterdagnacht zwaar mishandeld op het Stratumseind in Eindhoven. Hij had enkele mannen aangesproken op hun gedrag en werd daarna zo geraakt dat hij in kritieke toestand in een ziekenhuis moest worden opgenomen.



'Vader Jamal naar Nederland'

De oom van het slachtoffer is een actie begonnen om Jamals vader naar Nederland te krijgen. Die woont namelijk in Amerika. Het doel was om 4000 dollar in te zamelen voor een vliegticket en zijn verblijf hier. Inmiddels is er al zeker 5000 dollar toegezegd.